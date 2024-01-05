نشكركم على متابعتكم خبر عاجل – تحذير هام من شرطة دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 يناير 2024 11:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

حثت شرطة دبي أفراد المجتمع على ضرورة توخي الحذر من الرسائل الإلكترونية أو المنشورات التي تزعم أنها صادرة من القيادة العامة لشرطة دبي، وتطلب دفع قيمة مخالفات، وتتضمن روابط مواقع إلكترونية احتيالية.

ودعت شرطة دبي في بيان لها نشرته عبر “فيسبوك” إلى ضرورة التحقق من صحة المعلومات، وعدم التجاوب أو الضغط على رابط تتضمنه الرسالة، والإبلاغ عبر منصة “ECrime”، أو التواصل معها مباشرة عبر قنوات التواصل الاجتماعي، أو الاتصال بمركز الاتصال 901.