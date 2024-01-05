مركز الإحصاء – أبوظبي يُطلق “مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2024”

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 يناير 2024 01:54 مساءً - خاص – نغم حسن

أطلق مركز الإحصاء – أبوظبي “مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2024” بهدف دعم الجهات الحكومية في أبوظبي بالبيانات اللازمة لاتخاذ عملية صنع القرار وتطوير السياسات الرامية إلى تحسين جودة الحياة في الإمارة.

ويجري “مسح دخل وإنفاق الأسرة” مرة كل 5 أعوام، ويسهم في ضمان التنمية المستدامة للأسر في أبوظبي، كما َيدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، ويقدم رؤى حول أنماط حياة الأسر.