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“شرطة أبوظبي” تبث فيديو لمخالفة التجاوز من كتف الطريق

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 5 يناير 2024 08:55 مساءً - خاص – نغم حسن

بثت شرطة أبوظبي وبالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة “لكم التعليق” فيديو لمخالفة التجاوز من كتف الطريق.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن كتف الطريق مخصص لمركبات الطوارئ تعزيزاً لسرعة الوصول لمواقع الحوادث وإسعاف المصابين وإنقاذ حياتهم حيث اشارت المادة رقم “42” من قانون السير والمرور الاتحادي التى تنص على “التجاوز من ناحية كتف الطريق” مخالفة قيمتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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