نشكركم على متابعتكم خبر “محبوب” في خدمتكم على واتساب.. طرق دبي تعلن إطلاقها خدمة جديدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 6 يناير 2024 09:56 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم الجمعة عن إطلاق خدمة الواتساب لحجز وتعديل مواعيد فحص القيادة عبر المتحدث الآلي المؤسسي “محبوب” على الرقم (058800909).

تأتي هذا الخطوة انسجاماً مع سياسة الهيئة المتمثلة في توفير خدماتها عبر مختلف القنوات الرقمية، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة وأمان.

من جهتها قالت ميرة أحمد الشيخ، مدير إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي: “يأتي إطلاق خدمات مواعيد فحص القيادة من خلال نظام المحادثة الآلي المؤسسي «محبوب» عبر تطبيق الواتساب، حرصاً من الهيئة على تسهيل حصول المستخدمين على الخدمة، من خلال التوثيق المسبق لرقم هاتف المستخدم والمسجل رسمياً ضمن سجلات المستخدمين، حيث يقوم المستخدم بتحديد موعد فحص القيادة بشكل تفاعلي ودفع رسوم الخدمة مباشرة دون الحاجة لاستخدام تطبيق الهيئة أو الدخول إلى الموقع الرسمي لها”.

وأضافت الشيخ: “يتميز «محبوب» بالقدرة على تلبية استفسارات المتعاملين ذات الصلة بخدمات الهيئة المعلوماتية والإجرائية والتفاعلية باللغتين العربية والإنجليزية، كما تتميز تقنية المتحدث الآلي بخاصية التعلم المستمر من المحادثات السابقة، ما يساعد على فهم طبيعة الاستفسارات والرد عليها بصورة دقيقة”.

وتابعت: كما يجري العمل حالياً على تحسين تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ليصبح «محبوب» قادرا على فهم اللغات البشرية الطبيعية وتوليد ردود دقيقة بطريقة شبيهة بالإنسان مع تعزيز الحفاظ على خصوصية البيانات في ظل التطورات الرقمية، كما أنه يتم العمل أيضاً على تمكين الهوية الرقمية في رحلة المتعامل للحصول على تجربة أفضل ووصول أسرع وآمن للخدمات.

ويوفر محبوب عبر الواتساب معلومات وخدمات يبلغ عددها 250 خدمة معلوماتية وتشمل على سبيل المثال الاستفسار عن كيفية تجديد ملكية المركبات، والتعريف بخدمات بطاقة نول والعبرة وغيرها.