نشكركم على متابعتكم خبر تعليم تعلن عن موعد نتائج الفصل الدراسي الأول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 6 يناير 2024 12:59 مساءً - متابعة – مروة البطة

كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي “تعليم” عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2023-2024 لكافة المراحل الدراسية وذلك من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير ولغاية يوم الجمعة الموافق 12 يناير.

وذكرت المؤسسة أنها وبحسب البرنامج ستبدأ بإعلان نتائج الصف الثاني عشر بتاريخ 9 يناير 2024 على أن يتم إعلان نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر يوم الأربعاء الموافق 10 يناير ونتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم الخميس الموافق 11 يناير فيما سيتم إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024.

ووفق المؤسسة بإمكان الطلبة الحصول على النتائج بحسب التواريخ الواردة في البرنامج بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً فيما بإمكانهم طباعة الشهادات إلكترونياً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة صباحاً بحسب التواريخ الواردة بالبرنامج الزمني كذلك.