نشكركم على متابعتكم خبر شرطة عجمان تعثر على طفلة تائهة في أقل من ساعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 6 يناير 2024 02:04 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

نجحت القيادة العامة لشرطة عجمان في العثور على طفلة من الجنسية العربية بعمر 9 سنوات من أصحاب الهمم. بعد أن ضلت طريقها في منطقة الراشدية بعجمان، وأعادتها الشرطة إلى ذويها سالمة.

وقال العقيد “غيث خليفة الكعبي”، رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، إن “دورية أمان عثرت على الطفلة تائهة أثناء تغطيتها الأمنية في منطقة الراشدية بعجمان في الفترة المسائية. وتم تهدئتها واصطحابها إلى مركز شرطة المدينة الشامل”.

وأضافت: “حضرت أخصائية اجتماعية من مركز الدعم الاجتماعي بعجمان للعناية بالطفلة والتواصل معها ورعايتها. وخلال ثلاثين دقيقة وبالتواصل مع غرفة العمليات تمكنت الشرطة من العثور على ذويها وإبلاغهم بتواجد الطفلة في مركز شرطة المدينة الشامل. وتم استدعاؤهم لتسليمهم الطفلة وهي بتمام الصحة والعافية في اقل من ساعة بعد فقدانها”.

ودعا رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، الأهالي، إلى أهمية وحماية ومراقبة الأطفال وخاصة أصحاب الهمم منهم، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.