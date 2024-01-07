نشكركم على متابعتكم خبر 372 مشروعا يطرحها ” إيكرس 2024 “ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 7 يناير 2024 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

تشهد النسخة الجديدة من معرض الشارقة العقاري –”إيكرس 2024″ الذي تقام فعالياته تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة من 17 إلى 20 يناير الجاري في مركز إكسبو الشارقة، مشاركة 372 مشروعاً عقارياً من داخل وخارج الدولة.

وبحسب “وام”، كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن تفاصيل المعرض الذي يمثل منصة متميزة للشركات العاملة في القطاع العقاري والمطورين العقاريين للتسويق لمشاريعهم الجديدة وفرصة للالتقاء بشرائح مختلفة من المهتمين والمستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في هذه المشاريع العقارية وذلك مع الانتعاش والنشاط الذي يشهده القطاع العقاري بإمارة الشارقة على وجه الخصوص والدولة على وجه العموم و ذلك لما تقدمه حكومة دولة الإمارات من مبادرات ومحفزات اقتصادية تستهدف المقيمين والراغبين بالإقامة والعمل والاستثمار في الدولة باعتبارها وجهة عالمية مفضلة وآمنة ومستقرة.

و يشهد المعرض في نسخته هذا العام مشاركة 372 مشروعاً عقارياً من داخل وخارج الدولة من ضمنها مشاريع عقارية من الإمارات المختلفة بالدولة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجورجيا وجمهورية مصر العربية وتركيا ، بالإضافة إلى عروض حصرية وخصومات ينفرد بها المعرض يقدمها كبار المطورين العقاريين وشركات الوساطة العقارية خلال فترة المعرض.

و كشفت اللجنة المنظمة للمعرض عن زيادة مساحة المعرض بنسبة 60 % مقارنة بالعام الماضي وذلك لاستيعاب زيادة الطلب من الشركات الراغبة بالمشاركة نظراً للنجاح الذي حققه المعرض في عام 2023 من صفقات عقارية وارتفاع قيمة المبيعات والحجوزات وزيادة عدد الزوار ومن المتوقع أن يشهد المعرض في دورته الجديدة إقبالاً كبيراً من الزوار قياساً على ما شهده المعرض من إقبال واسع خلال دوراته الأخيرة.

و أكدت اللجنة أن المعرض يحرص كل دورة على تقديم برنامج متنوع من الفعاليات يضم الدورات التدريبية وورش العمل والجلسات الحوارية المتخصصة باللغتين العربية والإنجليزية والتي يقدمها نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في الشأن العقاري للحديث عن واقع السوق العقاري وآفاقه المستقبلية إضافة إلى السحب على الجوائز القيمة.

ويحظى المعرض برعاية رسمية من “دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة” و”دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة” و”بلدية مدينة الشارقة” و”دائرة إسكان الشارقة” ورعاية إعلامية من”هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون” و”مجلة ذا فايننشال وورلد” ورعاية أكاديمية من “معهد خبراء الإبتكار العقاري” و”معهد ثينك بروب العقاري” ودعم من “مركز اكسبو الشارقة” مستضيف الحدث.

و قال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن تنظيم المعرض هذا العام يأتي في وقت تشهد فيه الإمارة إطلاق مشاريع تجارية وصناعية وسكنية متنوعة في الشارقة والتي تعكس استمرار ونمو القطاع العقاري بالإمارة في المحافظة على زخمه ونشاطه المعهود وقدرته على استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال التي ساعدت بدورها في زيادة الطلب على العقارات السكنية بالشارقة وهو ما تم دعمه وتعزيزه بالقرار الذي صدر في نوفمبر 2022 بالسماح للمستثمرين من كافة الجنسيات بالتملك المطلق للوحدات في المشاريع العقارية التي تعتمدها لجنة اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الوحدات العقارية في الإمارة بسبب الزيادة السكانية التي تشهدها الشارقة.

و أكد الشامسي أهمية قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري 2024 مضيفاً أنه “ينضم إلى سلسلة سابقة من القرارات الداعمة للقطاع العقاري كقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة لافتا إلى أن هذه القرارات “تمثل دفعة قوية وخطوة مهمة لدعم القطاع العقاري ومده بالمزيد من عوامل النمو المستدام.

وأوضح الشامسيأن معرض الشارقة العقاري “إيكرس” أصبح محط أنظار المستثمرين من داخل الدولة وخارجها الذين ينتظرونه في كل عام ، لما يوفره من فرص استثمارية وتسهيلات مالية وخطط تمويل طويلة الأمد من المطورين مباشرة ونظام الدفع بعد الاستلام وحوافز وعروض حصرية عديدة ، وذلك انطلاقاً من حرص قيادتنا الرشيدة على دعم وتعزيز القطاع العقاري في الإمارة باعتباره قطاعاً محورياً لاقتصادها حيث بلغت نسبة مساهمة الأنشطة العقارية في إجمالي الناتج المحلي للشارقة 9.3% وذلك وفق الإحصائيات الرسمية لعام 2022.

و أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن معرض الشارقة العقاري “إيكرس” يأتي في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في الشارقة تطوراً ونمواً ملحوظين بفضل الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ، والجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الشارقة في دعم القطاع العقاري الذي يشكل أحد ركائز استراتيجية التنوع الاقتصادي في الإمارة حيث تتميز الشارقة بنهضة عمرانية واسعة عززت مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري.

و نوه إلى حرص غرفة الشارقة على مواصلة تنظيم هذا الحدث وتمكينه من تحقيق مستهدفاته على صعيد المساهمة في إعطاء قوة دفع إضافية للقطاع العقاري وزيادة نشاطه وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية العديدة التي تزخر بها في هذا القطاع ، مشيرا إلى أهمية المعرض ودوره في دعم المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع العقاري حيث يتيح لهم أوسع الفرص الاستثمارية لتبادل الخبرات وإبرام الشراكات وعقد الصفقات الرابحة إلى جانب دوره في إتاحة المجال للمستثمرين والأفراد للتعرف عن قرب على واقع السوق وما يوفره من مشاريع ووحدات عقارية وفرص تمويلية مشجعة.

من جانبه أكد سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن مشاركة الدائرة في المعرض يأتي في إطار حرصها على دعم النمو الاقتصادي في الشارقة ومنها القطاع العقاري لتعريف المشاركين والمستثمرين بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدائرة لهذا القطاع الهام خاصة أن الحدث يجمع صناع القرار والمؤسسات الرائدة وأهم المستثمرين في قطاع العقارات والبناء والتطوير العقاري تحت سقف واحد و أن ما يميز المعرض في دورته الحالية هو عرض أبرز المشاريع العقارية في الإمارة لإظهار الفرص والتسهيلات للمستثمرين وللمطورين العقاريين مع إمكانية إبرام اتفاقيات البيع في الموقع في ظل مشاركة الجهات الحكومية المعنية في هذا القطاع.

و قال سعادة المهندس خالد بن بطي عبيد المهيري رئيس دائرة الإسكان في إمارة الشارقة يسعدنا أن تكون دائرة الإسكان راعياً رسمياً لمعرض الشارقة العقاري-إيكرس 2024 هذا الحدث المهم الذي يعد منصة متميزة تجمع أهم الخبراء والمختصين بالشأن العقاري على مستوى المنطقة والعالم ويوفر فرصة فريدة للالتقاء والتفاعل وتبادل الخبرات بين العديد من الجهات والمؤسسات وشركات التطوير والاستثمار و هذا ما يؤكد التزامنا الراسخ بتطوير وتعزيز قطاع الإسكان وتحقيق خطط التنمية الاستراتيجية في إمارة الشارقة.

من جانبه أكد سعادة سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الشارقة العقاري –”إيكرس” رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة حرص اللجنة المنظمة للمعرض على تقديم نسخة مميزة ومبتكرة تواكب التطور السريع الذي يشهده القطاع العقاري بما يعزز مكانة المعرض كمنصة سنوية تجمع أهم المطورين العقاريين والمستثمرين في قطاع العقارات.

وأوضح السويدي أن المعرض يشهد في نسخته هذا العام مشاركة عدد كبير ومتزايد من العارضين ، حيث سيشهد عرض مئات المشاريع العقارية الجديدة من داخل الدولة وخارجها التي تقدم للزوار والمستثمرين عروضاً عقارية تنافسية وحصرية خلال أيام انعقاده الأربعة وهو ما يشكل فرصة كبرى للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والعرب والأجانب على السواء.

وأشار السويدي إلى أن المعرض يشهد تطوراً ملحوظاً من كافة الجوانب سواء من ناحية المساحات أو الشركات المشاركة وكذلك التنظيم مؤكداً أن معرض الشارقة العقاري “إيكرس” محطة مهمة لتبادل الخبرات والتنافس على عرض أفضل الصفقات والمنتجات العقارية و يبرهن أن القطاع العقاري محصن بتشريعات وقوانين توفر بيئة استثمارية آمنة وواعدة تحقق له الاتزان والاستقرار وتحقيق العوائد المجزية للمستثمرين.

و قال سعادة سالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون إن الحدث يشكل منصة مهمة لعرض التطورات والابتكارات في قطاع العقارات والتنمية العمرانية في إمارة الشارقة وفي الدولة و ستعمل الهيئة على تغطية متواصلة للحدث من خلال تقارير يومية في نشرة أخبار الدار ومن خلال برنامجين رئيسيين لتلفزيون الشارقة هما “صباح الشارقة” و”أماسي” الذين يستضيفان مجموعة من الخبراء والمختصين والمطورين العقاريين ومحاورتهم حول آخر التطورات التي يشهدها هذا القطاع وآفاقه الواعدة في الشارقة وفي دولة الإمارات بصفة عامة بالموازاة مع ذلك سنكون متواجدين في قلب الحدث من خلال استوديو إذاعي في إكسبو الشارقة يقوم بدوره بنقل صورة شاملة عن الحدث حيث ستكون الفرصة مثالية للحديث عن واقع سوق العقار وآفاقه المستقبلية عبر أثير إذاعة الشارقة.

و أكد سعادة المهندس أحمد الأميري مدير عام شركة أساس العقارية الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي حرص شركة أساس العقارية على المشاركة في المعرض إيماناً من مجلس إدارة الشركة بأهميته كأحد أهم المعارض العقارية في المنطقة وكونه منصة استثنائية سنوية تستعرض أهم الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي وتقدم أحدث المستجدات فيما يتعلق بالمشاريع العقارية الحديثة والمتطورة موضحا أن المعرض يشكل نافذة مهمة لشركة “أساس العقارية” إذ تستعد الشركة لاستقبال جمهورها والمهتمين بالشأن العقاري في جناحها المشارك بالمعرض لاستعراض مشاريعها المميَّزة التي تحمل بصمة أساس العقارية.

من جهته أشار سعادة المهندس حميدي الكتبي مدير إدارة تراخيص البناء في دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة أن مشاركة الدائرة بمعرض الاستثمار العقاري “إيكرس 2024” تنطلق من خططها الطموحة لدعم العاملين والمستثمرين بالقطاع العقاري تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتحقيق التنمية المستدامة بكافة مجالات العمل بإمارة الشارقة كما يعد المعرض واحداً من أهم محفزات تطوير وتنشيط القطاع العقاري بإمارة الشارقة وداعماً لكافة القطاعات.

و أكدت بلدية مدينة الشارقة أن الإمارة رسخت مكانتها العالمية في مجالات التشييد والبناء وتحقيق قفزات نوعية متميزة في النمو العمراني وتطوير القطاع العقاري بفضل رؤى وتوجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة كما وفرت بيئة مثالية لنجاح مختلف المشاريع في ظل ما تقدمه من تسهيلات وتحفيزات للمستثمرين ما جعل منها وجهة مثالية للنجاح وخلق الفرص.