نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يتوّج الفائزين بـ “نوابغ العرب” غداً في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 7 يناير 2024 04:58 مساءً -

متابعة – مروة البطة

بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تكّرم مبادرة “نوابغ العرب” الأكبر عربياً الفائزين بجوائز دورتها الأولى ضمن فئاتها الست وذلك في احتفالية تكريمية في دبي غداً الاثنين الموافق 8 يناير 2024.

حيث سيقام الحفل في متحف المستقبل بدبي بحضور نخبة من المفكرين والعلماء والوزراء والدبلوماسيين ومسؤولين وعدد من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والرقمي من مختلف أرجاء العالم العربي.

ويؤكد تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للفائزين بجوائز مبادرة “نوابغ العرب” مدى الثقة بدورهم كقامات عربية فذة في تخصصاتها، مبدعة في ميادين تفوّقها، ملهمة للملايين من العقول والشباب في العالم العربي وخارجه، بحسب ما صرّح به معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لمبادرة “نوابغ العرب”.

وأضاف القرقاوي: “نوابغ العرب احتفاء مستمر بالعقول العربية المتميزة التي ابتكرت وأبدعت وشاركت في إثراء المجتمع العلمي والمعرفي والثقافي والأدبي العالمي، ورفد تخصصات التصميم والعمارة والهندسة والطب والتكنولوجيا بإنجازات استثنائية، واستئناف مساهمة منطقتنا وأبنائها في مسيرة الحضارة الإنسانية.”

ونوّه القرقاوي إلى التزام مبادرة “نوابغ العرب”، التي أصبحت بمثابة جوائز “نوبل” العرب، بالاستمرار في الاحتفاء بالمنجزات العربية وتوفير المزيد من الفرص للمتميزين العرب لتوسيع أثر إبداعاتهم وابتكاراتهم وأبحاثهم ومنجزاتهم، كي يشمل مزيداً من القطاعات الحيوية، ويدعم بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للمجتمعات العربية وللبشرية ككل.