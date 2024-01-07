نشكركم على متابعتكم خبر فلاي دبي: طائراتنا من طراز “بوينغ 737 ماكس 9” لم تتأثر بتعليمات “إدارة الطيران الفيدرالية” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 7 يناير 2024 04:58 مساءً - متابعة – نغم حسن

أكد متحدث باسم فلاي دبي، أنه لا تأثير على طائرات الشركة الثلاث من طراز بوينغ 737 ماكس، لافتاً إلى أن الشركة تقوم بتشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس 9 بتكوين مختلف مع مخارج المقصورة المتوسطة الخلفية، وهو غير مشار إليه في تعليمات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أمس بشأن عمليات الفحص.

وبحسب “وام”، جاء ذلك على خلفية التعليمات الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أمس بإخضاع طائرات من طراز “بوينغ 737 ماكس 9″ لعمليات فحص فورية إثرالحادثة التي وقعت مع طائرة تابعة لـ”طيران ألاسكا” الأمريكية.

وأصدرت شركة بوينغ أمس بياناً قالت فيه انها تتفق مع قرار إدارة الطيران الفيدرالية وتدعمه بالكامل بطلب إجراء عمليات فحص فورية للطائرات من طراز 737-9 بنفس تكوين الطائرة المتضررة.