نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: حضرت وأخي محمد بن راشد حفل إعلان الإمارات انضمامها إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 08:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بصحبة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حفل إعلان دولة الإمارات انضمامها إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “حضرت اليوم بصحبة أخي محمد بن راشد حفل إعلان دولة الإمارات انضمامها إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية. مشاركة الدولة في هذا المشروع إلى جانب دول كبرى ومتقدمة، تجسد حرصها على تعزيز الشراكة مع العالم لخدمة العلم والبشرية وضمان تحقيق التقدم والازدهار للجميع”.