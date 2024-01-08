عاجل : الإمارات تعلن انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 08:56 صباحاً - متابعة – مروة البطة

أعلنت دولة الإمارات اليوم الأحد، انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية، بجانب الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك خلال احتفالية حضرها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

حيث كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “بدأنا عامنا الجديد 2024 في دولة الإمارات بمشاريع استثنائية بحمدالله.. واليوم حضرت رفقة أخي رئيس دولة الإمارات حفظه الله إعلان انضمام دولة الإمارات لمشروع علمي عالمي لبناء محطة الفضاء القمرية إلى جانب الولايات المتحدة وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي.. وضمن هذا المشروع سيصل أيضاً أول رائد فضاء إماراتي عربي للقمر”.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر منصة “إكس”: “ستتولى الإمارات تطوير وحدة كاملة ضمن المحطة تزن 10 أطنان.. وسيتم إنشاء مركز عمليات فضائية في الدولة للمحطة الجديدة.. ومركزاً عالمياً لتدريب رواد الفضاء أيضاً على أرض الدولة”.

وأكمل: “تمثل محطة الفضاء القمرية عودة البشر للقمر والمنصة الرئيسية التي ستنطلق منها رحلات البشر للوصول للمريخ أيضا.. سيبدأ العمل فوراً.. وستكون الإمارات ضمن هذا المشروع الذي يمثل أحد أكبر طموحات البشر في الفضاء خلال العقد المقبل”.

واختتم: “فخورون بمشاريعنا.. فخورون بكوادرنا.. فخورون بطموحات أبنائنا.. ومتفائل بالعام الجديد الذي سيكون الأجمل والأعظم بإذن الله في دولة الإمارات”.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قد قال إن انضمام دولة الإمارات إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية يجسّد حرصها على خدمة البشرية.

وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): “حضرت اليوم بصحبة أخي محمد بن راشد حفل إعلان دولة الإمارات انضمامها إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية”.

وأضاف: “مشاركة الدولة في هذا المشروع إلى جانب دول كبرى ومتقدمة، تجسد حرصها على تعزيز الشراكة مع العالم لخدمة العلم والبشرية وضمان تحقيق التقدم والازدهار للجميع”.