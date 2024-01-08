نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 08:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 8-1-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وعلى الجزر والسواحل الغربية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أوالضباب الخفيف خاصة غرباً”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، بسرعة 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، خفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.