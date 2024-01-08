نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتصدر مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 11:05 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

تصدرت دولة الإمارات مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023، بمتوسط 65.43 نقطة.

واحتلت المملكة العربية السعودية بمتوسط 58.34 نقطة، ومن ثم قطر بمتوسط 55.22 نقطة. فيما حققت كل من عمان والبحرين والكويت متوسطات بلغت 52.46 و52.05 و49.15 نقطة على التوالي.

وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي نتائج متقدمة في مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي، حيث أظهرت أداء متميزا في مجال التحول الرقمي في المنطقة.