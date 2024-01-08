نشكركم على متابعتكم خبر “الصحة” تنعي أحد مرضى السرطان القادمين من غزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 04:08 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة مريضة من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة.

وكانت المريضة تعاني من حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض السرطان، وفق ما أوضحته صحيفة “البيان”.

وتقدمت الوزارة إلى ذوي المريضة بخالص التعازي، داعية المولى عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته، ويلهه أهلها الصبر والسلوان.