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“الصحة” تنعي أحد مرضى السرطان القادمين من غزة

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 04:08 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

 

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة مريضة من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة.

 

وكانت المريضة تعاني من حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض السرطان، وفق ما أوضحته صحيفة “البيان”.

 

وتقدمت الوزارة إلى ذوي المريضة بخالص التعازي، داعية المولى عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته، ويلهه أهلها الصبر والسلوان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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