نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تعزز وعي مستخدمي “الدراجات النارية والكهربائية والهوائية” بالقيادة الآمنة ميدانياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 05:06 مساءً - متابعة – نغم حسن

نفذت مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حملة ميدانية حول القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات على مستوى إمارة أبوظبي، ركزت على تعزيز الوعي المروري حول إجراءات السلامة الضرورية لاستخدام الدراجات بكافة أنواعها النارية والكهربائية والهوائية.

وبحسب “وام”، تضمنت الحملة توزيع كتيبات توعية على سائقي الدراجات النارية ومستخدمي السكوترات والمرتادين وأسرهم في المناطق الرملية، تتضمن باركود يتم مسحه عن طريق كاميرا الهاتف المتحرك، ويتحول إلى فيديو توعوي يحث السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور حول السلامة المرورية وعرض أفلام توعوية رقمية مرورية.

وقال العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات، إن التوعية تأتي ضمن حملة وزارة الداخلية الفصلية الأولى لعام 2024 على مستوى الدولة بعنوان ” القيادة الآمنة لسائقي الدراجات “.

وأكد أهمية الالتزام باشتراطات استخدام الدراجات الكهربائية “السكوتر” المصرح باستخدامها وغير المصرح بها، مشيراً إلى أن المصرح باستخدامها في أبوظبي السكوتر سواء اليدوي أوالكهربائي، أما المحظورة فهي الدراجات الكهربائية ذات المقعد.

ولفت إلى أهمية تعزيز الوعي المروري لهذه الفئة المستهدفة من خلال التقيد واتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات الداخلية والخارجية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتحقيق القيادة الآمنة للحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطرة.

وحث على ضرورة تخفيف سرعة قيادة الدراجة في المناطق المزدحمة، وقيادتها في المسارات المسموح بها بحسب اللوحات الإرشادية والمسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية والكهربائية والطرق الداخلية والفرعية، والالتزام بمتطلبات إجراءات الأمن والسلامة.

واشتملت الحملة على توزيع هدايا تضمنت لباس السلامة، وتوعية مستخدمي الدراجات الكهربائية بضرورة قيادتها في الأماكن المسموح بها والالتزام بارتداء اللبس الواقي، بجانب توزيع كتيبات توعية بعنوان “نصح وإرشاد”.

وعززت هيئة أبوظبي للدفاع المدني التوعية بالوقاية من الإصابات في حال عدم الالتزام بارتداء اللبس الواقي، وتقديم إرشادات ونصائح حول الإسعافات الأولية وتوزيع معدات الإسعافات الأولية وتوضيح كيفية استخدامها في الحالات المختلفة.

وشارك في الحملة الميدانية في مدينة العين أعضاء منظومة “كلنا شرطة” في إدارة الشرطة المجتمعية وأقسام الضبط المروري ومباحث المرور وشركة ساعد للأنظمة المرورية.

ودعت مديرية المرور والدوريات من خلال التوعية المرورية الرقمية، مستخدمي الدراجات الكهربائية إلى الالتزام بـ 6 قواعد مهمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، من خلال ارتداء خوذة واقية للرأس وسترة عاكسة للضوء، واستخدم المسارات المخصصة للدراجات في الاتجاه نفسه لحركة السير، والالتزام بالسرعة المحددة، وتفادى حمل راكب أو أي أوزان ثقيلة قد تفقد توازنهم، وعدم استخدام السماعات الثنائية واحترام إشارات وقواعد المرور.