نشكركم على متابعتكم خبر بلدية مدينة أبوظبي تنظم “بطولة جمع النفايات” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 05:06 مساءً - متابعة – نغم حسن

نفذت بلدية مدينة أبوظبي – من خلال مركز بلدية الشهامة ، وضمن مبادرة ” مدينتي أجمل” في “حديقة 9 في ياس باي ووترفرونت – الواجهة البحرية ”- بطولة وفعالية استهدفت جمع النفايات تحت شعار “الشهامة للاستدامة”.

وبحسب “وام”، تعد هذه البطولة الأولى من نوعها إقليمياً، وتستهدف تحفيز الشركاء والمجتمع على المساهمة في تنظيف البيئة والارتقاء بالمظهر العام وحماية صحة المجتمع، وتحقيق معايير الاستدامة.

ونظمت البلدية البطولة بالتعاون مع شركائها من جمعية أصدقاء البيئة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والفرق المتطوعة، وأصحاب الهمم، ويتم تنفيذها بأسلوب غير تقليدي وتعكس شعار”معا لأجل أبوظبي” ، وتستهدف حماية البيئة والحفاظ على مظهر المدينة، والوصول إلى بيئة خالية من النفايات.

وأوضحت البلدية أن البطولة عبارة عن مسابقة لجمع النفايات القابلة للتدوير، حيث جابت الفرق المكونة من جميع شرائح المجتمع المناطق والشوارع الفرعية، بحثاً عن النفايات لجمعها، وتنافست فيها 10 فرق، وتضمنت أيضاً توعية جميع شرائح المجتمع بشأن حماية البيئة والحفاظ على مظهر المدينة، وتطبيق معايير الاستدامة، كما تم تقسيم الفرق المتنافسة إلى الفئات التالية : فئة الأفراد، فئة الأسرة، فئة الجهات، فئة أصحاب الهمم.

وعن شروط وقواعد المنافسة التي استخدمت في البطولة، أشار مركز بلدية الشهامة إلى أنه يشترط أن يجمع كل فريق مكون من 2 إلى 5 أشخاص النفايات في منطقة محددة خلال مهلة زمنية قدرها ساعة تقريباً، ولا يسمح بالجري بعد انتهاء الوقت، وقام المشاركون بفرز النفايات حسب الفئة، وتم وزن النفايات التي تم جمعها، وحصل كل فريق على مجموع النقاط، ويشترط أن يترك المتسابقون المنطقة التي تم تحديدها نظيفة.

وأضاف أنه حصل كل فريق على 10 نقاط لكل 100 جرام تم جمعها من النفايات القابلة للحرق، أو غير القابلة للحرق، و12 نقطة للعبوات الزجاجية والعلب، و25 نقطة للقوارير البلاستيكية، وحصل جامعو أعقاب السجائر على أعلى النقاط، 100 نقطة لكل عقب سيجارة، لافتا إلى أن البطولة استقطبت عددا كبيرا من الجمهور ما ساهم في إنجاح البطولة، وتحقيق أهدافها المجتمعية والبيئية والتوعوية.

وفي ختام البطولة، كرم حميد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الشهامة الفرق الفائزة والمتميزة، والشركاء الاستراتيجيين والفئات المشاركة ، تعبيراً عن شكر وتقدير بلدية مدينة أبوظبي لدورهم الفعال في إنجاح البطولة.