نشكركم على متابعتكم خبر عاجل : في زيارة رسمية.. رئيس الدولة يصل إلى جمهورية أذربيجان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 8 يناير 2024 08:56 مساءً -

متابعة – مروة البطة

وصل اليوم الاثنين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” إلى مدينة باكو في زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان، تلبية لدعوة من رئيستها إلهام علييف.

يضم الوفد المرافق لصاحب السمو خلال الزيارة، كلاً من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومحمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى أذربيجان وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.