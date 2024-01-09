نشكركم على متابعتكم خبر دبي أفضل وجهة عالمية للمسافرين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 يناير 2024 10:58 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

توجت دبي، للعام الثالث على التوالي، بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع “تريب أدفايزر”.

وأبدى صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن افتخاره بالإنجاز الكبير.

وقال سموه عبر منصة “إكس”، اليوم: “فازت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين من تريب أدفايزر 2024. لتكون المدينة الأولى في العالم التي تفوز بهذا اللقب لثلاثة أعوام على التوالي”.

وأضاف: “الإنجازات التي تواصل دبي تسجيلها في القطاع السياحي ربما بدت للكثيرين حلماً مستحيلاً قبل عقود… لكن القائد الملهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رأى هذا الحلم واقعاً. وقبل عام، حدد أهدافاً جديدة وطموحة لقطاع السياحة في أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية ووجهات عالمية للسياحة”.