نشكركم على متابعتكم خبر رئيس أذربيجان يستقبل رئيس الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 يناير 2024 10:58 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان “إلهام علييف”، اليوم الثلاثاء، صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى أذربيجان.

وجرت لصاحب السمو لدى وصول موكبه إلى قصر “زوجلوب” الرئاسي في العاصمة باكو، مراسم استقبال رسمية يرافقه الرئيس “إلهام علييف”. حيث اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه، بعدها عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وأذربيجان. ثم صافح سموه كبار مستقبليه من الوزراء والمسؤولين في أذربيجان، وفق “وام”.

ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو كلا من سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وسمو الشيخ “عبد الله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية، وسمو الشيخ “حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان”. ومعالي الشيخ “محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان” مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي “علي بن حماد الشامسي” الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

كما يضم معالي الدكتور “أنور بن محمد قرقاش” المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي “سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي” وزير الطاقة والبنية التحتية. ومعالي الدكتور “سلطان بن أحمد الجابر” وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي “محمد حسن السويدي” وزير الاستثمار. ومعالي “أحمد بن علي محمد الصايغ” وزير دولة، وسعادة “محمد مراد البلوشي” سفير الدولة لدى أذربيجان، وعددا من كبار المسؤولين في الدولة.