طاقم التحكيم الإماراتي يجتاز اختبارات اللياقة البدنية لكأس آسيا

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 يناير 2024 12:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

اجتاز طاقم التحكيم الإماراتي الوطني الدولي المكون من محمد عبد الله حسن، وعادل النقبي، وعمر آل علي (حكام الساحة)، ومحمد أحمد يوسف، وحسن المهري (الحكمان المساعدان)، اختبارات اللياقة البدنية التي أجرتها لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي السبت الماضي، ضمن معسكر إعداد حكام بطولة كأس آسيا 2023 المقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب “وام”، كانت لجنة الحكام الآسيوية قد اختارت في شهر سبتمبر من العام الماضي 74 حكماً وحكماً مساعداً من 18 اتحاداً وطنياً لإدارة مباريات بطولة كأس آسيا، المقررة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل، إذ ضمت قائمة حكام البطولة خمسة حكام إماراتيين.

وسبق للجنة أن نظمت في مقر الاتحاد الآسيوي بكوالالمبور خلال شهر أكتوبر الماضي، دورة تدريبية للحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة، وركزت على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، والتي ستطبق بشكل كامل للمرة الأولى في هذه النسخة، بعد تطبيقها بنجاح منذ الدور ربع النهائي في النسخة الماضية التي استضافتها دولة الإمارات عام 2019.