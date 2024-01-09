نشكركم على متابعتكم خبر عاجل : في زيارة عمل.. رئيس الدولة يصل إلى الهند على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 يناير 2024 04:58 مساءً -

متابعة – مروة البطة

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اليوم الثلاثاء، إلى الهند في زيارة عمل.

حيث سيبحث سموه خلال الزيارة مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها خاصة على المستوى التنموي.

كما سيشارك سموه خلال الزيارة في “قمة غوجارات النابضة بالحياة” العاشرة.

وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الدولة لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار سردار فالابهبهاي باتيل الدولي في مدينة أحمد آباد في ولاية غوجارات، ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند.

ومر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الهندي على لوحة تجمعهما معاً معلقة في مبنى المطار، كما شاهدا عرضاً لإحدى الفرق التراثية.

ورافق رئيس الوزراء الهندي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مقر الاجتماع، في حين اصطف عدد من أبناء الهند على جانبي الطريق تحية لرئيس دولة الإمارات حاملين أعلام البلدين.