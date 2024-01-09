نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يعرب عن سعادته بلقاء رئيس جمهورية أذربيجان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 يناير 2024 04:58 مساءً - متابعة بتول ضوا

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته بلقاء فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان اليوم، مشيراً سموه إلى أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات المتطورة بين الإمارات وأذربيجان وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «سعدت بلقاء فخامة الرئيس إلهام علييف في باكو. بحثنا العلاقات المتطورة بين الإمارات وأذربيجان وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات الحيوية التي تدعم التنمية والتقدم والازدهار في البلدين.»