نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 يناير 2024 09:57 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 10-1-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أوالضباب الخفيف، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (24 – 26) / الصغرى (17 – 21).

المناطق الداخلية: العظمى (25 – 28) / الصغرى (8 – 15).

المناطق الجبلبة: العظمى (12 – 19) / الصغرى (7 – 13).