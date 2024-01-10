اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية الهندية نموذج للعلاقات التنموية المتطورة

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية الهندية نموذج للعلاقات التنموية المتطورة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 10 يناير 2024 09:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن العلاقات الإماراتية-الهندية نموذج للعلاقات التنموية المتطورة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي “X”: “العلاقات الإماراتية-الهندية نموذج للعلاقات التنموية المتطورة، ونحن حريصون على استثمار كل الفرص المتاحة لتعزيزها وتوسيع آفاقها”.

وأضاف سموه: “سعدت بلقاء دولة ناريندرا مودي في الهند، حيث بحثنا مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل دعمها لمصلحة التنمية والازدهار لشعبي البلدين”.

 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا