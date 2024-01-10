“تريندز” عضوا بالمجلس الاستشاري لأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 10 يناير 2024 11:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

اختارت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، عضواً في المجلس الاستشاري لأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، لدوره البحثي وجهوده في تطوير برامج ومبادرات الأكاديمية التعليمية.

وبحسب “وام”، بينت رسالة للهيئة أن هذا الاختيار جاء تقديرا لتريندز ولما لدى الدكتور محمد العلي من خبرة ومساهمات في مجال التدريب والتعليم، مقدرة تعاونه المستمر وجهوده المبذولة في سبيل تطوير مسيرة أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية.

وأعرب الدكتور محمد العلي عن تقديره للهيئة على اختياره لعضوية المجلس الاستشاري لأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، متمنياً أن يشكل هذا الاختيار قفزة نوعية في التعاون بين مركز تريندز والأكاديمية.

وشدد على أهمية تكامل الأدوار بين البحث العلمي والتعليم، مشيداً بجهود الأكاديمية واعتمادها أفضل الممارسات العالمية والتطبيقات التكنولوجية ومصادر المعرفة الإلكترونية، ما يعزز قيم الإبداع والمسؤولية.

وقد حضر الدكتور محمد العلي الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للأكاديمية، الذي ناقش سبل تطوير برامج ومبادرات الأكاديمية التعليمية.

يذكر أن المجلس الاستشاري لأكاديمية الإمارات للهوية والجنسية، يقوم بدور الحوكمة ويضمن تحقيق رسالتها وأهدافها، ويتولى الإشراف العام على أداء الأكاديمية، وفقاً للقوانين وسياسات التعليم المعتمدة في الدولة، إلى جانب إعداد السياسات العامة واقتراح الدرجات العلمية التي تمنحها الأكاديمية، بما في ذلك الدرجات الفخرية، وغيرها من الاختصاصات.