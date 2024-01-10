نشكركم على متابعتكم خبر ضبط 995 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 10 يناير 2024 11:51 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

ضبطت منظومة وزارة الموارد البشرية والتوطين الرقابية، 995 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين، منذ النصف الثاني لعام 2022 وحتى تاريخه.

وجاءت المخالفات من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري الذي بلغ عدد حالاته المثبتة 1660.

وأكدت الوزارة على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب، من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون.

ودعت الجمهور، وفق “البيان”، إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.