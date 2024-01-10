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عاجل رئيس الدولة يشارك في قمة غوجارات العالمية

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 10 يناير 2024 12:56 مساءً - خاص – دوت الخليج

 

 

شارك صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، اليوم الأربعاء، في قمة “غوجارات” العالمية في الهند.

 

ونقلت “الخليج” عن صاحب السمو قوله: “شاركت اليوم في قمة غوجارات العالمية النابضة بالحياة في الهند، إلى جانب عدد من القادة والمسؤولين من مختلف دول العالم”.

 

وأضاف: “الإمارات تدعم بناء جسور التعاون التي تسهد في تحقيق التنمية والازدهار للشعوب كافة، وتؤمن بأن هذا التعاون يفتح أبواب السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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