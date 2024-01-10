“أبوظبي الإسلامي” يطلق منصة رقمية لسوق الأعمال لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 10 يناير 2024 01:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، إطلاق منصة رقمية شاملة لسوق الأعمال “سوق أبوظبي الإسلامي للأعمال “ADIB Business Souq، وهي منصة مبتكرة ومصممة خصيصًا لتقديم الدعم الشامل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف خفض تكلفة أنشطة الأعمال التجارية.

وبحسب “وام”، تتيح منصة “سوق أبوظبي الإسلامي للأعمال”، للشركات إمكانية الوصول رقميًا للعديد من الخدمات بتكلفة منخفضة. وتقوم المنصة بإضافة العروض والتخفيضات الجديدة وتعزيز خدماتها بشكل مستمر.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي إن منصة “سوق أبوظبي الإسلامي للأعمال” تعد بمثابة حل يقدم خدمات مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، وذلك لشموليتها وقدرتها على ربط تلك الشركات رقميًا بالخدمات الأساسية مثل المحاسبة والموارد البشرية والاستشارات وتقنية المعلومات، والتي يمكن الوصول لها رقميًا بكل سهولة.

وأضاف أن إطلاق هذه المنصة، يعد بمثابة شهادة على التزام “أبوظبي الإسلامي” بدعم نمو ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويلتزم مصرف أبوظبي الإسلامي بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خارج سوق الأعمال، ولا تقتصر خدمات هذه المنصة على عملاء مصرف أبوظبي الإسلامي، فهي متاحة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.