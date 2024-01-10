نشكركم على متابعتكم خبر ذياب بن طحنون بن محمد رئيساً لمجلس أمناء جامعة العين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 10 يناير 2024 01:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت جامعة العين، عن إعادة تشكيل مجلس أمنائها برئاسة الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، وعضوية كل من الدكتور نور الدين صبحي عطاطرة نائباً للرئيس، والدكتور عبدالرحيم إبراهيم النعيمي، علياء عبدالله المزروعي، الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الدكتور عبدالعزيز عبداللطيف، والسيد أحمد الكيلاني.

وبحسب “وام”، أكد الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء الجامعة، أن إعادة تشكيل المجلس يأتي في سياق جهود الجامعة لمواصلة مسيرة التطور الأكاديمي، ودعم الجامعة بالمستشارين والخبراء، من أجل تحقيق التميز واستمرار التطور على الأصعدة كافة.

وأوضح أن الجامعة نجحت في تبوء مراتب متقدمة من حيث التصنيفات الأكاديمية العالمية، والتي تشرف عليها كبريات المؤسسات العالمية، مما يؤكد السمعة الطيبة والمرموقة التي نجحت في تحقيقها الجامعة في الأوساط الأكاديمية المحلية والعربية عبر برامجها المتنوعة والمعتمدة وأدائها المتميز.

وأكد الشيخ ذياب بن طحنون أن جامعة العين قد أصبحت صرحاً أكاديمياً هاماً يعزز مسيرة التعليم العالي في دولة الإمارات، ومنارة لاستقطاب الطلبة الأجانب للدراسة والتعلم بها، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتعليمية المتقدمة التي توفرها لهم.

وشدد الشيخ ذياب بن طحنون على حرص الجامعة على مواكبة مستجدات المسيرة التعليمية والتطورات المتسارعة التي تشهدها أنظمة التعليم الأكاديمي في الدول العربية والعالم، مما يبرهن على الأداء المتميز والعمل الجاد والجهود المبذولة للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي ضمن بيئة تنافسية متنوعة ومتميزة.

وأشار إلى أهمية التزام الجامعة بتقديم أفضل الخدمات لتعزيز جودة التعليم من أجل تطوير المجتمع والارتقاء به.

من الجدير بالذكر، أن جامعة العين تأسست عام 2005 كمؤسسة تعليمية تسعى إلى الريادة في التعليم على المستوى المحلي والعربي العالمي، وتواصل جهودها الهادفة إلى تطوير التعليم بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات، وتعزيز البحث العلمي وتخريج قادة المستقبل.