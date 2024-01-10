نشكركم على متابعتكم خبر “سائق الفورمولا4 ” راشد الظاهري يدشن موسمه الجديد على حلبة ياس 12 يناير الجاري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 10 يناير 2024 08:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

يستعد سائق الفورمولا الإماراتي راشد الظاهري / 15 عاما/، لخوض موسم 2024 بداية من 12 يناير الجاري، على حلبة ياس من خلال سباقات الفورمولا 4 والتي تستمر حتى 14 من الشهر نفسه.

وبحسب “وام”، سينافس الظاهري في سباقات الفورمولا 4 مع فريق بريما في عدد من البطولات، أبرزها بطولة الفورمولا 4 الإيطالية، وبطولة اليوروفورمولا4، وجائزة ماكاو الكبرى.

وأوضح الظاهري أن النجاح في منافسات الفورمولا 4 سيقوده إلى سباقات الفورمولا الإقليمية والفورمولا3 – في المستقبل القريب، وهي مراحل يجب القيام بها قبل الوصول إلى قمة رياضة السيارات الميكانيكية سباقات الفورمولا1.

وأضاف الظاهري: “السباق الافتتاحي سيحدد مسار موسم مثير سيشهد منافسة شرسة مضمونة بين أفضل السائقين في العالم الذين هم جميعاً نجوم محتملون وسائقون مستقبليون لسباقات الفورمولا 1”.

وتابع: “بعد مشاركتي الناجحة في البطولة في الموسم الماضي، أتطلع إلى بداية قوية على أرضي خلال السباق الأول هذا الأسبوع سعياً لتحقيق هدفين هذا الموسم، الأول هو تحقيق المزيد من النجاح والوقوف على منصات التتويج وتصنيف أعلى مقارنة بالعام السابق، والثاني هو اضافة المزيد من الخبرة في مختلف الحلبات حول العالم والتي ستساعدني في صقل وتشكيل مهاراتي الفنية.

وشارك الظاهري لأول مرة في المنافسة في مايو الماضي، وحقق نتائج مميزة، بعدما صعد على منصة التتويج ثلاث مرات وفاز في سباق “سيبانغ” بماليزيا في بطولة جنوب شرق آسيا للفورمولا 4. كما شهد الموسم الماضي مشاركة الظاهري في 37 سباقاً، إضافة إلى 45 يوماً اختبارياً.