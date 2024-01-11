نشكركم على متابعتكم خبر بحضور رئيس الدولة.. “موانئ دبي العالمية” توقع مذكرات تفاهم بـ3 مليارات دولار مع حكومة ولاية غوجارات الهندية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 11 يناير 2024 07:57 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة، حفظه الله، و رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” عدة مذكرات تفاهم بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مع حكومة ولاية غوجارات، تغطي تطوير موانئ ومحطات الحاويات ومناطق اقتصادية جديدة، ما يؤكد التزامها بدعم التجارة في الولاية الهندية التي تشهد نمواً لافتاً.

وذلك ضمن فعاليات قمة غوجارات العالمية 2024 في جانديناجار، تبادل سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، مذكرات التفاهم حول الاستثمارات المحتملة في ولاية غوجارات مع إم كيه داس، السكرتير الأول لحكومة ولاية غوجارات.

وتسلط مذكرات التفاهم الضوء على امكانات ولاية غوجارات كنموذج يحتذى به للتنمية من خلال الاستفادة من بنيتها التحتية اللوجستية والبحرية.

وتؤكد مذكرات التفاهم على التزام مجموعة موانئ دبي العالمية بتسهيل التجارة في ولاية غوجارات من خلال تطوير:

o موانئ عميقة متعددة الأغراض في جنوب ولاية جوجارات وحول الساحل الغربي لولاية جوجارات باتجاه مقاطعة كاتش

o المناطق الاقتصادية الخاصة في جامناجار وكاتش،

o محطات جاتي شاكتي للشحن (GCT) ومحطات الشحن الخاصة في داهيج، وفادودارا، وراجكوت، وبيدي، وموربي

كما وقعت مجموعة “دي بي ورلد” مذكرة تفاهم مع مجلس غوجارات البحري لتحديد فرص تطوير موانئ إضافية على طول ساحل الولاية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” بهذه المناسبة: “نؤكد التزامنا بالهند حيث نعمل منذ ما يقرب من 20 عاماً. وخلال هذه الفترة، استثمرنا نحو 2.5 مليار دولار أمريكي وسنستثمر المزيد في السنوات الثلاث المقبلة في هذه المشاريع. إن السياسات الحكومية وخبراتنا في الهند من العوامل التي تمنح الثقة للقيام بالمزيد من المشاريع في الهند. كما نتواجد في ولاية غوجارات منذ عام 2003 ونفتخر بكوننا جزءًا من قصة تطوّرها ونموها، ويشرفنا أن نواصل شراكتنا في الولاية من خلال الالتزام بتعزيز البنية التحتية اللوجستية والبحرية وتمكين التجارة في غوجارات.”

وتشمل استثمارات “دي بي ورلد” الحالية في ولاية غوجارات محطة حاويات في موندرا، إلى جانب محطتي شحن خاصتين متصلتين بالسكك الحديدية في أحمد أباد وهازيرا. وهناك مرافق التخزين البارد في سورات وباروش، ومكاتب شحن البضائع في أحمد آباد وغانديدام، وخدمات الشحن السريع عبر أراضي الولاية. بالإضافة إلى ذلك، تحقق مجموعة موانئ دبي العالمية للشركات امكانات الشحن للمسافات القصيرة والمتوسطة في المنطقة من خلال تشغيل خدمات ساحلية أسبوعية عبر مجموعة يونيفيدير التابعة لـ >ي بي ورلد”، والتي تربط موانئ موندرا وكاندلا وهزيرا بالعديد من الموانئ الدولية. وقد أطلقت الشركة مؤخرًا خدمة الشحن بالسكك الحديدية المجدولة الأولى من نوعها، “سارال” (SARAL) التي تربط التجار من مناطق في جنوب ولاية غوجارات مثل سورات وفابي وفالساد فادودارا وباروش وأنكلشوار بالأسواق في منطقة شمال العاصمة.

الجدير بالذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” وقعت في 25 أغسطس 2023 اتفاقية امتياز بقيمة 510 ملايين دولار أمريكي مع هيئة ميناء ديندايال لتطوير وتشغيل وصيانة محطة حاويات ضخمة جديدة بطاقة 2.19 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً في تونا-تيكرا في بلدة كاندلا. وعند البدء في المشروع، ستشمل هذه المحطة الجديدة أحدث المعدات والتجهيزات ورصيفاً بطول 1100 متر قادر على التعامل مع سفن الجيل التالي التي تحمل أكثر من 18000 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً.