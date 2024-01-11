نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 11 يناير 2024 09:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 11-1-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أوالضباب الخفيف، يصبح صحواً بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (24 – 26) / الصغرى (17 – 21).

المناطق الداخلية: العظمى (25 – 28) / الصغرى (8 – 15).

المناطق الجبلبة: العظمى (12 – 19) / الصغرى (7 – 13).