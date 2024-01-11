نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون سلطان عمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 11 يناير 2024 10:53 صباحاً - متابعة – دوت الخليج

بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان “هيثم بن طارق”، سلطان عمان الشقيقة. بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عمان.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان العماني.