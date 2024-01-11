نشكركم على متابعتكم خبر ابن طوق: حملة “أجمل شتاء في العالم” تسهم في إبراز المعالم السياحية والتجارب الشتوية التي تتميز بها الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 11 يناير 2024 10:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن النسخة الرابعة من حملة السياحة الوطنية الداخلية “أجمل شتاء في العالم”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تسهم في إبراز المعالم السياحية والتجارب الشتوية التي تتميز بها الإمارات، وكذلك التراث الثقافي الغني، والمناظر الطبيعية الساحرة والخلابة.

وبحسب” وام”، أضاف أن الحملة تدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وتعزز من الموقع الريادي للدولة على خريطة السفر والسياحة العالمية.

وتقام حملة “أجمل شتاء في العالم”، خلال الفترة من 9 يناير حتى 20 فبراير 2024، تحت شعار “قصص لا تنسى”، وتأتي ضمن استراتيجية السياحة الداخلية في الدولة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ديسمبر 2020، والهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة لتنظيم السياحة الإماراتية المحلية.

وتهدف النسخة الجديدة من الحملة، إلى تنشيط السياحة الداخلية واجتذاب السياح من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بشتاء الإمارات، وكل مقومات الجذب التي توفرها الدولة لزوارها لقضاء أوقات مميزة، تجمع بين الاستمتاع بالمناخ المميز في الدولة، وزيارة أهم معالم الإمارات الترفيهية والثقافية والطبيعية، وممارسة العديد من الأنشطة، وصناعة أجمل الذكريات.

وتستهدف المواطنين والمقيمين في الدولة، والسياح القادمين من باقي دول العالم، حيث تتضمن نشر العديد من المواد الإعلامية والتسويقية عبر وسائل الإعلام المختلفة وقنوات التواصل الاجتماعي، للترويج لأهدافها والتعريف بأبرز الأماكن السياحية لفصل الشتاء في الدولة، وتسليط الضوء على التجارب السياحية الفريدة والأنشطة الترفيهية وأفضل المغامرات في الإمارات السبع.

يُذكر أن النسخة الثالثة من الحملة قد روجت لوجهات وتجارب سياحية وطبيعية وترفيهية في إمارات الدولة كافة، وحققت نتائج اقتصادية نوعية للسياحة الداخلية، إذ بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 1.8 مليار درهم بارتفاع قدره 20%، مقارنة بالنسخة الثانية من الحملة التي بلغت 1.5 مليار درهم.

وفي سياق آخر أكد معاليه أن القطاع السياحي الإماراتي، يواصل أداءه الاستثنائي في ضوء الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، واهتمامها بتطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية لبناء اقتصاد المستقبل، والتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد.

وقال معاليه إن إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة ارتفعت إلى 32.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023 بنسبة نمو 27%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2022، كما زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع إلى 20.2 مليون نزيل خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 12%ـ مقارنةً مع الفترة نفسها من 2022، ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 6% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2022.

وأوضح أن هذه المؤشرات تسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية “نحن الإمارات 2031″، برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل.