نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يعين “خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي” رئيساً لدار الوثائق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 11 يناير 2024 03:59 مساءً - متابعة – دوت الخليج

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور “سلطان بن محمد القاسمي”، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس لدار الوثائق في إمارة الشارقة.

وينص المرسوم على أن ينقل الشيخ “خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي”، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة، إلى دار الوثائق في الإمارة.

ويرقى، وفق المرسوم، إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويعين رئيساً للدار، اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم.