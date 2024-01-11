نشكركم على متابعتكم خبر “فيفا” يعتمد قائمة حكام الإمارات الدولية لعام 2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 11 يناير 2024 08:51 مساءً - متابعة – نغم حسن

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم القائمة الدولية لحكام وحكمات كرة القدم والشاطئية والصالات في الإمارات لعام 2024، والتي ضمت 24 حكماً بالإضافة إلى 7 حكام لتقنية الفيديو المساعد.

وبحسب “وام”، ضمت القائمة الدولية 8 حكام للساحة بالنسبة لكرة القدم وهم محمد عبد الله حسن، عمر محمد آل علي، عادل علي النقبي، أحمد عيسى درويش، يحيي علي الملا، سلطان محمد صالح، خلود خدوم الزعابي، محمد عبد الله الهرمودي و 10 حكام مساعدين هم: محمد أحمد يوسف، وحسن محمد المهري، وجاسم عبد الله آل علي، وأحمد سعيد الراشدي، وعلي راشد النعيمي، وسبت عبيد سرور، وأمل جمال ناصر، وسعيد راشد المرزوقي، وياسر سبيل المرشدي، ومحمد حسين المازمي و 7 حكام (شارات) لتقنية الفيديو، وهم: محمد عبد الله حسن، عادل علي النقبي، عمر محمد آل علي، محمد عبيد خادم، صقر حمدان الزعابي، عيسى خليفة الهاجري، أحمد سعيد النقبي.

كما تضمنت القائمة الحكام : فهد بدر الحوسني، أحمد عبد الله الغيص، نجاة حسن البلوشي، ياسر خلفان الزعابي ( كرة الصالات)، وإبراهيم يوسف الرئيسي، ونواف أحمد حسن ( الكرة الشاطئية).