نشكركم على متابعتكم خبر الاتحاد النسائي العام يستقبل السيدة الأولى لجمهورية قرغيزستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 13 يناير 2024 08:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

استقبلت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إيغول جاباروفا، السيدة الأولى لجمهورية قرغيزستان، والوفد المرافق لها، وذلك في مقره في أبوظبي.

وبحسب “وام”، بحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات والقطاعات المعنية بالمرأة.

وأعربت سعادة نورة السويدي، عن اعتزازها بالزيارة الكريمة، متمنية لها طيب الإقامة في بلدها الثاني الإمارات، منوهة بالعلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية قرغيزستان الصديقة، والتي تزداد رسوخاً في ظل التفاهم والتعاون المشترك، بفضل الرؤية السديدة للقيادة الحكيمة في الدولتين الصديقتين.

وتعرفت إيغول جاباروفا خلال الزيارة، على إنجازات دولة الإمارات في مجال دعم وتمكين المرأة، والتي جاءت نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة، ودعم وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لهذا الملف الحيوي لتحقيق كل ما من شأنه مراعاة قيم ومبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في شتى ميادين العمل والحياة المشتركة، حتى أصبح ملف التوازن بين الجنسين واحداً من الملفات الهامة عالمياً لما شهده من إنجازات نوعية في مؤسسات الدولة ولما حققته الإمارات من نقلة نوعية في تصنيفها بمؤشرات التنافسية العالمية، فضلاً عن مساهماتها الملموسة في الجهود الدولية الرامية لدعم الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن التوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

كما اطلعت على مبادرات وبرامج ومشاريع الاتحاد النسائي العام، التي جاءت ترجمةً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لدعم وتمكين المرأة في جميع المجالات منها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والأمنية والإعلامية والقانونية، فضلا عن البرامج التوعوية التي تواكب العصر منها المجال التقني وتغير المناخ، إلى جانب المبادرات الخاصة بتعزيز الترابط الأسري ورعاية الأطفال، وذلك بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين بشتى القطاعات.

وشملت الزيارة جولة في قاعة الجوهرة للاطلاع على الأوسمة والدروع التي حصلت عليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من قادة الدول والمؤسسات والجهات المحلية والدولية، تكريماً لها، وتقديراً لدورها في دعم القضايا الإنسانية والخيرية، والنهوض بالمرأة الإماراتية لتشارك في تنمية مجتمعها، كما تضمنت الزيارة التعرف على الحرف التراثية والصناعات التقليدية المختلفة من خلال زيارة المعرض الدائم، إلى جانب الضيافة في الخيمة التراثية للاطلاع على التقاليد والموروثات الشعبية للدولة.

وأعربت السيدة الأولى لجمهورية قرغيزستان، بهذه المناسبة، عن خالص اعتزازها وتقديرها لجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الكبيرة في دعم وتمكين المرأة ورعاية الأسرة والطفل.

وأضافت إيغول جاباروفا : “إنه لمن دواعي سرورنا تعزيز سبل التعاون مع دولة الإمارات الصديقة في سبيل الدفع بملف دعم وتمكين المرأة في البلدين الصديقين نحو مزيد من التنمية والنماء في جميع المجالات والقطاعات”.