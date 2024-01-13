نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات قلقة من تداعيات الاعتداءات في باب المندب والبحر الأحمر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 13 يناير 2024 02:52 مساءً -

متابعة – مروة البطة

أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر والتي تمثل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية.

كما أكدت الدولة في هذا الإطار على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها وشعوبها ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية.