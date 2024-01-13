نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 13 يناير 2024 02:52 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد السبت الموافق في 13-1-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وفي الصباح الباكر وبخاصة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أوالضباب الخفيف، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً خلال النهار”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بسرعة 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وتابع، درجات الحرارة وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (22 – 26) / الصغرى (14 – 19).

المناطق الداخلية: العظمى (24 – 28) / الصغرى (7 – 11).

المناطق الجبلبة: العظمى (14 – 19) / الصغرى (8 – 13).