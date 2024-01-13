نشكركم على متابعتكم خبر الحكم على مواطن وزوجته ومتهمين آخرين بالسجن 66 عاما على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 13 يناير 2024 02:52 مساءً - خاص – مظفر إسماعيل أدان قضاء أبوظبي مواطنا وزوجته وعدة متهمين آخرين، بتهم عديدة متعلقة بالفساد والرشوة والغش والتزوير. وقالت صحيفة “الخليج”، صباح اليوم السبت، إن قضاء أبوظبي أدان مواطنا وزوجته و16 متهما من جنسيات مختلفة، وحكم عليهم بالسجن مدة 66 عاما مع غرامة ورد 52 مليونا. وأسند للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الإضرار بالمال العام والتزوير والرشوة والتربح والغش التجاري والاستيلاء، وفق الصحيفة.