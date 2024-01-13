نشكركم على متابعتكم خبر ارتفاع كبير في عدد المعاملات الرقمية لمتعاملي كهرباء دبي في 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 13 يناير 2024 04:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل أجرى متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي نحو 12.5 مليون معاملة رقمية خلال العام الماضي 2023. مقارنة بنحو 10 ملايين معاملة رقمية خلال 2022، بنمو 25% تقريبا. وتضمنت المعاملات أكثر من 2.1 مليون معاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وأكثر من 3.2 مليون معاملة عبر تطبيق الهيئة الذكي. كما تضمنت أكثر من 6.8 مليون معاملة عبر القنوات الرقمية الأخرى، التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائه.