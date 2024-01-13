نشكركم على متابعتكم خبر حادث مروري يغلق طريق الشارقة الدائري مؤقتاً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 13 يناير 2024 06:00 مساءً -

متابعة – مروة البطة

أعلنت إدارة شرطة الشارقة اليوم السبت عن إغلاق مؤقت لطريق الشارقة الدائري من المنطقة الصناعية (17) باتجاه مدينة الشارقة.

ويأتي ذلك نتيجة حادث مروري أسفر عن تدهور شاحنة دون ورود أي معلومات عن وقوع إصابات.

فيما أضافت الإدارة أنه تم تحويل المسار إلى طريق مليحة، ويجري العمل على رفع الشاحنة لاستئناف حركة السير في أقرب وقت.