نشكركم على متابعتكم خبر الأمن السيبراني يحدد 5 إجراءات لحماية حسابات المستخدمين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 13 يناير 2024 08:59 مساءً - متابعة – مروة البطة قام مجلس الأمن السيبراني الإماراتي اليوم السبت بتحديد خمس إجراءات بإمكان المستخدمين اتخاذها والتحصن بها لحماية حساباته الرقميّة الماليّة من الاحتيال. فقد نشر المجلس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الإجراءات الخمس والتي جاءت على النحو التالي: – البقاء على اطلاع بأحدث التهديدات. – التأكّد من تحديث جميع أجهزتك بشكل مستمر. – استخدم كلمات مرور قويّة وفريدة. – القيام بتفعيل التحقّق المزدوج. – اعتماد وسائل اتصال آمنة.