نشكركم على متابعتكم خبر حاكم دبي يحضر أفراح السبوسي والمنصوري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 14 يناير 2024 04:58 مساءً -

متابعة – مروة البطة

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم السبت حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان بن علي بن سلطان السبوسي، بمناسبة زفاف نجله علي، على كريمة صالح بن عمهي بن حميد المنصوري في دبي.

ورافق سموه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

كما بارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً زوجية سعيدة.