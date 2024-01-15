نشكركم على متابعتكم خبر “كهرباء ومياه دبي” تدشن 1414 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت خلال 2023 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 07:53 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 1414 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت جديدة في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال عام 2023.

وتضمن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها ما مجموعه 996,648 ساعة عمل وفق أعلى معايير الصحة والسلامة.

وأوضح المهندس “راشد بن حميدان”، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في الهيئة، أن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) بلغ 44,015 محطة بنهاية 2023.

وأكد أنه “يتم تنفيذ جميع محطات التوزيع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية”.