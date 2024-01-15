نشكركم على متابعتكم خبر إنقاذ آسيوي تعرض لحادث خطير في صحراء نزوى على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 يناير 2024 06:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أنقذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني، بالتنسيق مع شرطة الشارقة، أمس الأحد، شخصا من جنسية آسيوية، في صحراء منطقة نزوى التابعة لإمارة الشارقة.

وتعرض المصاب لحادث تدهور دراجة، ما أدى إلى إصابته بإصابة بليغة في الظهر، وإصابات متفرقة في الجسم.

وتمكن فريق البحث والإنقاذ، بقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ، من إخلاء المصاب من موقع الحدث إلى مستشفى “الذيد” لتلقي العلاج اللازم.