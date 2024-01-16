نشكركم على متابعتكم خبر غداً.. انطلاق الدورة الـ 9 لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 11:54 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق يوم غد الأربعاء الدورة التاسعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، ومجموعة “دي بي ورلد، ومعهد إدارة المشاريع (PMI)، تحت شعار: (بلا حدود Beyond Boundaries)، بمشاركة وحضور نخبة من المتحدثين والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، يناقشون على مدى يومين، أهم الأفكار والرؤى حول إدارة المشاريع وتشغيلها وفق أفضل الممارسات والمعايير والدولية.

وبحسب “وام”، تناقش الدورة الحالية للمنتدى، 14 مساراً موزعة على ثلاثة محاور رئيسة، هي: الاستدامة، والأساليب الحديثة لإدارة المشاريع، والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، حيث سيناقش محور الاستدامة، مسارات تتعلق بالمجتمعات المستدامة، والمشاريع الصديقة للبيئة، والتطور المستمر المستدام والهندسة المعمارية المستدامة، فيما يغطي محور الأساليب الحديثة في إدارة المشاريع، مسارات التوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع، ومكاتب إدارة المشاريع المستقبلية، وإدارة الفوائد، والقيادة الملهمة، واقتصاد المشاريع، والاقتصاد الدائري، أما محور التوجهات المستقبلية والتكنلوجيا، فيغطي، الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التنقل الذكي، والتحول المرن، والتوأم الرقمي والميتافيرس، وإدارة البيانات.

ورحب معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالمشاركين في المنتدى من الكفاءات والخبرات العالمية والمختصين في إدارة المشاريع والمتحدثين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمسؤولين الذين يمثلون قطاعات اقتصادية وتجارية متنوعة، ويطرحون العديد من الموضوعات الهامة التي تثري الواقع الذي تتميز به دبي.

وأكد الطاير أن المنتدى أصبح حدثاً عالمياً في أجندة المؤتمرات الدولية المتخصصة، لطرح أفضل الممارسات والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع، كما أصبح ملتقى عالميا لرواد الفكر في مجال إدارةالمشاريع بالمنطقة، لتبادل الخبرات ومناقشة الحل وللإنشاء المدن وتنفيذ البنية التحتية التي تحسن الطريقة التي تحقق بها المشاريع أثراً مستداماً طويل الأمد في المجتمع.

وقال: تنظيم الدورة التاسعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، يأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه المنتدى في دوراته السابقة، التي استقطبت أكثر من 12000 مشارك، وحرصاً من مدينة دبي على دعم مسيرة التطوير والتنمية في المنطقة، وأن تكون حلقة وصل تساهم في تبادل الخبرات والأفكار والرؤى بين أقطاب العالم المختلفة في كل المجالات.

تعزيز الابتكار والاستدامة

من جانبه قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات ونموذجاً يحتذى في النجاح والتميز، تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات، لا سيما في إدارة مشاريع البنية التحتية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة وباستخدام أحدث التقنيات المتطورة بما يعزز مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاقتصاد والتجارة.

وأضاف: “يسعدنا مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في تنظيم الدورة التاسعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي يعقد هذا العام تحت شعار “بلا حدود”، ويعكس رؤية دبي وطموحاتها غير المحدودة، وخلال فعاليات المنتدى، سنشارك تجربتنا الرائدة عالمياً في مجال إدارة مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة وأفضل الممارسات التي نعتمدها لتعزيز الابتكار والاستدامة ورفع الكفاءة والحد من الانبعاثات الكربونية بما يدعم العمل المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة”، مشيراً إلى أن أبرز المشاريع التي ننفذها الهيئة، هو مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتِج المستقل للطاقة، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

أفضل الممارسات

بدوره قال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”: يسعدنا التواجد في منتدى دبي الدولي لإدارة المشاريع: (DIPMF) في الدورةالتاسعة، كشريك منظم حيث تتوافق مشاركتنا في هذا الحدث المرموق استراتيجياً مع رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية، مما يمكننا من المساهمة في رفع معايير إدارة المشاريع ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل وعلى المستوى العالمي أيضاً.

وأضاف: باعتبارها مجموعة عالمية رائدة في تمكين التجارة الذكية، تدرك “دي بي ورلد” إمكانات النمو الهائلة في منطقة الشرق الأوسط، كما تدرك أهمية تعزيز اعتماد أفضل الممارسات الدولية في إدارة المشاريع الكبرى، وهو جانب أساسي بالنسبة لنا ولكل مؤسسات القطاعين العام والخاص التي يعتمد تقدمها على الابتكار، ومن خلال الاستفادة من موقعنا الاستراتيجي في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة بجبل علي، وقد عززت مجموعة موانئ دبي العالمية مشاركتها بشكل كبير في إدارة المشاريع العالمية، وأدت دورا محوريا في مسيرة التنمية في دبي، وتطورت هذه المشاريع لترسي معايير عالمية، مما يظهر التزامنا بالتميز.

ومن بين أبرز الشخصيات التي ستشارك في الدورة التاسعة للمنتدى، التي ستقام في الفترة من 15 إلى 18 يناير المقبل، في مدينة جميرا، تحت شعار (بلا حدود)، معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أول وزيرة إماراتية، وديفيد كولتهارد، السائق السابق في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، ومعالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي آمبر رود وزيرة الداخلية السابقة، ووزيرة العمل والمعاشات التقاعدية، ووزيرة الدولة للطاقة وتغير المناخ سابقاً في المملكة المتحدة، وسعادة محمد علي العبار، المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، وسعادة خلف بن أحمد الحبتور، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وبن رويس، مدير خدمات الذكاء الاصطناعي (جوجل كلاود)، وباس ثيلين، نائب الرئيس للتميز في إدارة المشاريع (إيرباص) للدفاع والفضاء، وجيسيكا فوكس، كاتبة ومخرجة سينمائية، (إكسبو نورث ديجيتال)، وعدد من الخبراء والمختصين العالميين.

وتقام على هامش المنتدى عدد من الدورات التدريبية المتقدمة في مجالات التحول المرن، ومهارات التفاوض الفعّال لنجاح الأعمال وتحقيق التعافي للمشاريع المتعثرة، وإدارة محافظ المشاريع، ونظام تقديم القيمة في المشاريع والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات الضخمة.

يظهر شعار هذا العام، “بلا حدود”، طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لدفع عجلة الابتكار والاستدامة والتواصل العالمي، ويجمع هذا المنتدى قادة العالم في جهود موحّدة لاتّخاذ إجراءات واعية وملتزمة لتسريع الرخاء الاقتصادي والبيئي.

ونجح المنتدى، وعلى مدى دوراته الماضية، في استقطاب أكثر من 350 خبيراً ومختصاً من مختلف دول العالم تجمعوا في دبي لتقديم أفكارهم ورؤاهم وإبداعاتهم في التنفيذ الناجح للمشاريع الكبرى، وتقديم أفضل الممارسات العالمية والحلول الإبداعية في إدارتها وتشغيلها وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

ويحظى منتدى دبي العالمي للمشاريع، برعاية عدد من الجهات، فإلى جانب هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، ومجموعة “دي بي ورلد، ومعهد إدارة المشاريع، الشركاء المنظمون للمنتدى، تضم قائمة الرعاة: “نخيل”، و«إينوك»، وبلدية دبي، و«قطر للتأمين»، و”النابودة”، و«فامكو»، و”الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة ذ.م.م”، وشركة “ويد آدمز للمقاولات ش.ذ.م.م»، و”جونال للإنشاءات وتجارة وصناعة المساهمة”، وشركة “الغانم أنترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م”، وشركة “ساس”، و«الزرعوني العالمية للمعدات»، وشركة «RTC»لهندسة الطرق والمرور”، والشركة “الصينية لإنشاءات الهندسة المدنية”.