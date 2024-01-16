نشكركم على متابعتكم خبر “نادي خورفكان” يحرز المركز الأول في التجمع الثاني لرفعات القوة لأصحاب الهمم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 04:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

نظمت اللجنة البارالمبية الوطنية، فعاليات التجمع الثاني لرفعات القوة في نادي خورفكان للمعاقين، بمشاركة 5 من أندية أصحاب الهمم في الدولة.

وبحسب “وام”، حقق نادي خورفكان المركز الأول برصيد 25 ميدالية بواقع 12 ذهبية و8 فضيات و5 برونزيات، وجاء ثانياً نادي أبوظبي برصيد 19 ميدالية، بواقع 8 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات، وعجمان ثالثاً برصيد 12 ميدالية منها 6 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية.

وأسفرت النتائج الفردية عن فوز لاعب نادي عجمان حيدر عبد الله، ولاعب نادي أبو ظبي زايد الأنصاري بذهبيتي وزن تحت 80 و88 كجم على الترتيب، وحقق لاعب خورفكان سيف الزعابي، وزميله فهد الزيودي الميدالية الذهبية في وزني تحت 72 و85 كجم.

وفي مسابقة وزن 80 كجم حصل لاعب عجمان سعيد المهري على الميدالية الذهبية، كما فاز نادي خورفكان بذهبيتي وزن 72 و85 كجم بواسطة اللاعبين سيف الزعابي وفهد الزيودي.

وتصدر أحمد خميس لاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي مسابقة وزن فوق 107 كجم للأساطير، بفوزه بذهبية مسابقة الرجال للوزن نفسه، كما حصل عبد الله النقبي لاعب خورفكان على ذهبية أخرى في وزن 107 كجم.

ونجح لاعب العين خليفة اليحيائي في الفوز بذهبية وزن 80 كجم، كما حقق لاعب عجمان ماهر الخولي ذهبية وزن المدمج 88 و97 كجم.

وتوج سيف الزعابي لاعب خورفكان بذهبية وزني المدمج 65 و72 كجم، كما فاز لاعب دبي إبراهيم علي بذهبية وزن 49 و59 كجم مدمج، وتمكنت لاعبة المنتخب الوطني ونادي خورفكان موزة الزيودي من تحقيق ذهبية الأوزان المجمعة 41،50،55،73 كجم.