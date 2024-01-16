نشكركم على متابعتكم خبر في إطار سعيها لدفع التقدم العلمي.. جامعة الإمارات تحتضن تمويل ودعم 132 مشروعاً بحثياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 05:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

في إطار سعيها لدفع التقدم العلمي والتطوير الأكاديمي، احتضنت جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين تمويل ودعم 132 مشروعاً بحثياً في مختلف التخصصات العلمية. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الباحثين من استكشاف مواضيع مبتكرة ومعالجة التحديات المعاصرة التي يواجهها المجتمع، مما يمثل علامة فارقة رائدة في المجال الأكاديمي.

يتم توزيع التمويل لمجموعة واسعة من المساعي البحثية، والتي يبلغ مجموعها 132، عبر برامج متعددة.

وتحديدًا، هناك 38 مشروعًا بحثيًا ضمن برنامج الأبحاث المتقدمة، و24 مشروعًا بحثيًا ضمن برنامج البحث الاستراتيجي، و48 مشروعًا بحثيًا ضمن برنامج المنح البحثية لأعضاء هيئة التدريس الجدد، و17 مشروعًا بحثيًا ضمن برنامج الأبحاث. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاريع مشتركة مع جامعات آسيوية (AUA)، و5 مشاريع بحثية ضمن برنامج زمالة ما بعد الدكتوراه بجامعة الإمارات العربية المتحدة للعمل المناخي.

وتوزيع المشاريع البحثية على الكليات المختلفة جاء على النحو التالي: كلية العلوم كلف 29 مشروعا بحثيا، كلية الهندسة 37 مشروعا بحثيا، كلية الطب والعلوم الصحية 20 مشروعا بحثيا، تم تكليف كلية الزراعة والطب البيطري بـ 11 مشروعًا بحثيًا، وكلية تقنية المعلومات 12 مشروعًا، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 8 مشاريع. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف كلية الإدارة والاقتصاد بـ 10 مشاريع بحثية، وكلية التربية 4 مشاريع بحثية، وكلية القانون تم تكليفها بمشروع بحثي واحد.