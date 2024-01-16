نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بإعادة انتخابه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 06:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس فيليكس تشيسكيدي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.